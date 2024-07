Hit Parade | Anna butta giù tutti dalla vetta della classifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Qualche new entry nella nuovasettimanale, ormai ad estate iniziata. Mentre i concerti accompagnano la bella stagione, si stabilizzano le hit più ascoltate, in radio e sulle piattaforme streaming. Tra i vinili conquistano il podio sempre le nuove uscite discografiche. Mentre i concerti animano la penisola a suon di ritmi estivi, le classifiche settimanali si evolvono tenendo conto delle ultime uscite discografiche, che inevitabilmente influenzano gli equilibri. A restare stabili nellasettimanale sono, invece, i singoli che riflettono anche quelle che sono ormai le colonne sonore di questa calda stagione. In cima allae Geolier, foto Ansa – VelvetMagA soli pochi giorni dall’uscita su tutte le piattaforme digitali e fisiche,conquista il primo postoFimi/Gfk degli album più acquistati con Vera baddie.