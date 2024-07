Furia totale in Formula 1 | un big mandato via

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 luglio 2024)inUno: la situazione è abbastanza chiara e il futuro è tutto da discutere. La prima sentenza, comunque, è arrivata Sta rischiando di far perdere il Mondiale Costruttori alla sua squadra. E adesso tutti si stanno interrogando sul futuro di un big del Circus che proprio quest’anno ha quasi deciso di tirare i remi in barca. Sì, perché non può proprio essere quello che stiamo vedendo adesso. Le Red Bull (Lapresse) – Ilveggente.itIl suo nome lo avrete capito, o almeno i più attenti lo hanno fatto: parliamo di Sergio Perez, il messicano della Red Bull, che sta guidando come un uomo di bassa classifica nonostante sia seduto sulla monoposto più performante dell’intero Mondiale. Non lo diciamo ovviamente noi questo, ma è sotto gli occhi di tutti anche per via di quello che quasi ogni domenica riesce a fare il compagno di squadra Verstappen, che non molla mai e dimostra di essere sempre il numero uno in pista.