Fedez in ospedale | Non so perché ci riesco ancora La reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un nuovo ricovero e la paura cresce, per, che in pochi mesi si è visto costretto in un letto d’per risolvere i problemi serissimi legati a un’altra emorragia interna. A raccontarlo è stato lui, direttamente dalla struttura, in cui l’abbiamo visto sollevare le dita in segno di vittoria dopo l’ultimo pericolo scampato. Accanto a lui ci sono gli amici e la famiglia, mentre ha già ringraziato l’équipe medica del Policlinico di Milano che l’ha soccorso prima che fosse troppo tardi. Si fa invece sentire il silenzio di, che non ha commentato ma non ha nemmeno aggiornato il suo profilo Instagram come invece avrebbe fatto di solito. Ladial ricovero diSilenzio.ha deciso di farsi da parte per qualche ora e tenere in pausa il suo profilo Instagram, sul quale è solita pubblicare con una certa costanza, probabilmente in segno di rispetto per quanto sta accadendo al padre dei suoi figli Leone e Vittoria.