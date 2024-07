Del Fes Avellino riparte la stagione del settore giovanile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocon entusiasmo ladeldella DelFes. Martedì 16 luglio al PalaDelMauro si svolgerà una leva per i talenti, che andranno a formare le compagini giovanili per l’anno sportivo 2024/2025. Sul parquet avellinese agli ordini di coach Giuseppe Freda, responsabile tecnico e Salvatore Formato, assistente della prima squadra, si ritroveranno i giovani delle annate 2010, 2011, 2012. Il primo allenamento è programmato alle ore 17.00 per le annate 2011/2012 categorie U14. Il secondo allenamento è programmato alle 18.30 per l’annata 2010, categoria U15. “Lo scorso anno è stato proficuo di soddisfazioni per le nostre squadre giovanili, siamo pronti a ripeterci, migliorandoci con l’intenzione di creare giocatori validi per il futuro.