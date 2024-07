Creature Commandos | rilasciato un nuovo sguardo alla serie animata dei DC Studios

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una nuova immagine di, ladi punta dell’Universo DC, è stata pubblicata in vista del Comic Con International di San Diego della prossima settimana. L’immagine è la copertina di un’edizione esclusiva per il Comic Con di Frankenstein: Agent of S.H.A.D.E. #1, che potrete acquistarefiera. Copertine simili rivelano illogo del film di Superman dell’Universo DC e una copertina “Silver Age throwback” per Absolute Power #1. Il numero di Frankenstein includerà anche la prima apparizione deiin Weird War Tales #93. Lasarà incentrata su una squadra guidata dal padre di Rick Flag e comprendente Nina Mazursky, il Dr. Phosphorus, Frankenstein, Bride of Frankenstein, G.