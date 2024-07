Chicago Fire 12 | ecco alcune anticipazioni sul primo episodio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) La dodicesima stagione diè stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti dalla NBC dal 17 gennaio al 22 maggio 2024 e ora arriva finalmente in chiaro su Italia uno. C’è grande attesa per i nuovi episodi della dodicesima stagione di, le nuove puntate della serie andranno in onda in prima serata su Italia 1 a partire da mercoledì 17 luglio e, per il dispiacere dei fan, saranno solo 13, il numero ridotto degli episodi è dovuto agli scioperi di questo inverno.. La serie, ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick WolfLe, racconta la storia di un gruppo di vigili del fuoco, soccorritori e paramedici del dipartimento di. Al di là dei rapporti professionali, nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere anche la vita privata dei vari protagonisti.