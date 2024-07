Calciomercato Vicenza | c’è la firma super colpo per l’attacco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilha ufficializzato l’arrivo di Claudio Morra, attaccante classe ’95, nuovoper questa sessione di. Il bomber si trasferisce a titolo definitivo dal Rimini e ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2027. Il comunicato della società “La società LRcomunica di aver acquisito dal Rimini Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Morra. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2027. Morra, attaccante classe ’95, nell’ultima stagione al Rimini ha disputato 35 partite in campionato, siglando 19 reti e servendo 3 assist. Nella stagione precedente, con il Piacenza, aveva siglato 11 reti, in 35 gare. Inoltre, in carriera ha vestito, in Serie B, le maglie di Virtus Entella, Pordenone e Pro Vercelli, oltre a Savona e Fidelis Andria in Serie C.