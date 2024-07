Calciomercato Milan Joshua Zirkzee al Manchester United | è fatta Le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 luglio 2024), l’ormai ex obiettivo dei rossoneriandrà al: è. Lesi prepara a diventare un nuovo giocatore del. Dopo una lunga trattativa con i rossoneri, poi non andata a buon fine a causa delle alte richieste del procuratore Kia Joorabchian, che ha imposto il pagamento di 15 milioni di euro di commissioni, il club inglese ha messo a punto l’affare che porta al nove olandese. Secondo le ultime indiscrezioni, lonon attiverà la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma pagherà una cifra leggermente superiore, con termini di pagamento migliori, in tre anni. L’ormai ex attaccante del Bologna firmerà presto un contratto quinquennale, fino a giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.