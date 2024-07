Bozzoli prima notte in carcere | si teme il peggio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 12 luglio 2024) È stato arrestato nella giornata di ieri 11 Luglio 2024 Giacomo, il 39enne condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l'8 ottobre 2015. Per i sostituti procuratori Silvio Bonfigli e Marco Martani, che a suo carico hanno chiesto e ottenuto l'ergastolo, Giacomo avrebbe aggredito lo zio vicino ai forni, salvo poi affidare il corpo a Ghirardini, il quale "dietro compenso" l'avrebbe gettato, appunto, nel forno grande. Per gli inquirenti Giacomo avrebbe ucciso spinto da un movente economico.