Avvelenati da uno sconosciuto con latte di mandorla fermato un uomo a Napoli

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – I carabinieri dihannounsospettato di aver intossicato almeno sette persone con deldicontenente una sostanza simile a un sonnifero. Non è nota l’identità dell’indagato, che ha 50 anni. Nei giorni scorsi dall’ospedale Pellegrini sono erano arrivate sette segnalazioni di intossicazioni con sintomi simili. I pazienti hanno tutti raccontato di essersi sentiti male dopo aver bevuto una bevanda rinfrescante offerto da uno. Tra loro il titolare di un negozio di surgelati di via Foria, di sua figlia e di una commessa, e di altre quattro commesse di 49, 22, 20 29 anni di un discount in piazza Poderico. All’gli inquirenti sono arrivati visionando i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona.