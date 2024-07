Antonella infermiera muore di infarto a 54 anni mentre lavora | colleghi sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una tragedia ha colpito la comunità ospedaliera degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (Ifo) di Roma.Cutini, un’di 54, è morta didurante il turno di lavoro, lasciandoe pazienti. L’episodio, avvenutogli occhi impotenti di una collega, ha sollevato un’ondata di dolore e indignazione tra il personale sanitario e ha portato i sindacati a protestare contro le condizioni di lavoro estremamente dure. La perdita diCutini ha profondamente segnato i suoi. Laura, un’dell’Ifo, ha espresso il suo dolore su Facebook: “Oggi è stato molto difficilere, ho visto più di una collega con gli occhi lucidi, gli uomini che per definizione non piangono erano ombrosi, ma purtroppo non abbiamo potuto interrompere le nostre attività, benché lo avremmo fatto ben volentieri! Certe volte si dovrebbe poter interrompere tutto, per riunirsi in un abbraccio collettivo, anche senza proferire una parola.