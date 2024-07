Anticipazioni La Rosa Della Vendetta | la puntata di oggi 12 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’attore Murat Ünalm??, ovvero Demir Yaman in Terra Amara, torna sul piccolo schermo con la serie La: la soap si divide in 13 puntate e sarà trasmessa a partire da venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 5. Il personaggio di Deva è interpretato dall’attrice Melis Sezen, già nota al pubblico italiano per aver interpretato Deren nella serie Come Sorelle. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.La: ladi, 12Armagan scopre che Gulcemal è suo fratello. Nel mentre Zefer gli tende un’imboscata e lo porta in aeroporto, con l’intenzione di spedirlo a Londra. Intanto, i tre uomini di Zafer, vedendo che Deva non si riprende, decidono di seppellirla affermando che è scappata.