Università | premio nazionale per un dottorando del dipartimento di Biologia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pisa, 11 luglio 2024 – Alessio Zanelli, prima studente in Biotecnologie molecolari e adessopresso ildidell’di Pisa, ha vintocon.Scienze 2023 per la migliore tesi magistrale. La cerimonia di premiazione si è svolta online oggi, mercoledì 11 luglio, alle 10.30. Insieme al vincitore parteciperanno il direttore deldi, professore Massimo Dal Monte, e il professore Marco Onorati in qualità di tutor accademico di Zanelli. Nella sua tesi Zanelli tesi ha lavorato sulla generazione di modelli tridimensionali del sistema nervoso centrale umano, detti organoidi e assembloidi. Nello specifico, Zanelli ha utilizzato cellule staminali pluripotenti indotte umane per generare organoidi che mimassero in vitro la corteccia cerebrale e il midollo spinale.