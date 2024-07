Toti resta ai domiciliari Riesame | potrebbe reiterare reato non ha capito accuse

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2024) I giudici deldel tribunale di Genova hanno respinto l'istanza di revoca degli arrestiper il presidente della Regione Liguria Giovanni. Il governatoreil"in quanto ha dimostrato di non aver compreso appieno la natura delle", hanno scritto nelle motivazioni. Il presidente sospeso, accusato di corruzione, falso e voto di scambio, è agli arrestidal 7 maggio e si trova nella sua abitazione di Ameglia (La Spezia): devere, dunque, in stato di detenzione nella sua casa. Nei giorni scorsi, nell'udienza di fronte al Tribunale del, la procura di Genova aveva detto no a una misura meno afflittiva. Il 14 giugno l’istanza di revoca deiavanzata dal legale di, Stefano Savi, era già stata rigettata dalla gip Paola Faggioni perché era stato giudicato ancora concreto il pericolo di fuga e di inquinamento probatoria.