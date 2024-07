Scienza dai batteri nuovo materiale simile al vetro colloidale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gli Escherichia coli densamente compattati possono formare unal. Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Tokyo. Il team, guidato da Kazumasa Takeuchi, ha ideato unresistente associato a diverse caratteristiche utili. I colloidi, spiegano gli esperti, sono sostanze composte da piccole particelle sospese in un fluido, che possono addensarsi e compattarsi fino a formare uno statoso. I ricercatori hanno avviato la moltiplicazione di E. coli in un’area confinata, scoprendo che questo accumulo diassumeva delle peculiarita’ uniche e delle caratteristiche simili ai colloidi in statoso.