Samb-Eusepi possibile giornata decisiva

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continuano le ufficializzazioni delle riconferme degli under in casa. Dopo quella di Chiatante, è stata la volta dell’attaccante Edoardo Lonardo. Il giovane attaccante classe 2005 (13 presenze ed un gol nella passata stagione in Riviera) è reduce anche da due importanti esperienze nei settori giovanili di Fiorentina e Cremonese. Un attaccante su cui Palladini fa molto affidamento e che in rossoblù potrebbe ripercorrere le orme di Lorenzo Sorrentino che nella stagione 20015–16, da under, con undici reti diede un grande contributo alla formazione rossoblù per la promozione in Serie C dell’era Fedeli. Con Lonardo anche Matteo Grillo continuerà a crescere con la. È ufficiale, infatti l’accordo tra il club rossoblù e il giovanissimo portiereenedettese classe 2007, che nella passata stagione ha già esordito in prima squadra collezionando due presenze, la prima in casa nella primadi ritorno con il Sora al Riviera e poi nella trasferta di Fiuggi.