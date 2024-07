Risolto dopo 5 anni il giallo dell’omicidio di Basiglio Franco Il Catanese e Cipolla | chi sono i due arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) I pedinamenti meticolosi con un'auto rubata otto mesi prima e data alle fiamme subitoil blitz killer. Le telecamere manomesse lungo il percorso della possibile fuga nei giorni immediatamente precedenti per evitare di essere ripresi. Poi il raid omicida, andato in scena tra le 7.24 e le 7.26 del 25 febbraio 2019 nell'area di Cascina Vione a: tre colpi calibro 7.65, di cui due a segno ed esplosi a distanza ravvicinata, per uccidere l'imprenditore edile di 64Giuseppe Giuliano. A più di cinqueda un assassinio che pareva destinato a entrare nell'elenco dei cold case senza soluzione, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno fermato i due presunti autori del delitto: in manette nella notte tra il 10 e l'11 luglio 2024finiti Francesco Romeo, 74compiuti sabato scorso, e il sessantunenne Davide Milazzo, entrambi residenti a Rozzano; stando a quanto emerso dagli accertamenti investigativi dei militari di via Moscova, coordinati dai pm Silvia Bonardi e Rosaria Stagnaro, sarebbe stato Romeo a sparare quella mattina, mentre Milazzo avrebbe fatto da autista.