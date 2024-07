Pisa arrivano 44 nuovi carabinieri per il controllo del territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 -arriveranno nelle prossime ore sulno . Sono 44 giovani ((tra i 20 ed i 28 anni, di cui 6 donne) che saranno assegnati definitivamente al Comando Provincialedi, per esigenze dideldelle realtà locali e per incrementare la sicurezza dei cittadini, a vantaggio di tutta la collettività. L’impiego di questi militari, che andrà ad incrementare sensibilmente gli organici delle 4 Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale di(ovvero le Compagnie di, Pontedera, San Miniato e Volterra), spiegano i militari in una nota "costituisce un volano importante per l'azione di prevenzione dei reati e per quella di contrasto ai reati contro la persona (in particolar modo quelli a danno delle persone più fragili ovvero in materia di violenza di genere) e a quelli contro il patrimonio (quali rapine, furti e truffe) di maggior allarme sociale, contribuendo, con il rafforzamento delle risorse e le potenzialità già presenti nei territori dei Comandi dell’Arma nel Capoluogo e nella provincia, ad un rinnovato e più incisivodel, con chiari benefici in termini di percezione della sicurezza da parte dei cittadini, nelle varie realtà del".