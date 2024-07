Patron Pizza | Stiamo costruendo un’Italservice forte e competitiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "una Italservice, che sarà certamentee proverà, come e più di sempre, a vincere. Ma tutto questo senza assilli e senza fare spese folli, perché è un errore che abbiamo già commesso e da cui abbiamo imparato". Così ildella squadra di calcio a 5 di Pesaro Lorenzoche continua: "Nella stagione scorsa abbiamo raggiunto una semifinale scudetto che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare. L’anno prima è stato più altalenante, condizionato anche da grossi infortuni e ci siamo salvati ai playout. Più in generale però questi due anni sono stati difficili per noi, perché viziati dai quattro anni precedenti con Fulvio Colini in panchina, in cui abbiamo vinto di tutto e di più, ma in cui abbiamo speso in maniera esagerata per arrivare a certi traguardi".