Oggi bollino rosso in 7 città venerdì in 11

(Di giovedì 11 luglio 2024) AGI - Sale il livello di allerta per l'ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia.saranno 7 lecon il, il massimo livello di allerta che prevede condizioni di rischio per la popolazione, anche quella sana. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, lein allarmesaranno Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. La situazione peggiorerà ulteriormente, quando i bollini rossi saliranno a 11: allein allarme già domani si aggiungeranno Bologna, Firenze, Pescara e Viterbo. A cui si sommano altre 10daarancione, ossia condizioni di rischio per anziani e fragili. Con temperature percepite che arriveranno da domani a 38 gradi a Roma, Bologna, Frosinone e Latina, a 37 gradi a Firenze e Perugia.