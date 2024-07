Napoli maxi offerta del Psg per Kvaratskhelia e Osimhen Intanto Di Lorenzo resta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 - Il caso dell'inizio dell'estate, quello legato alla bufera scoppiata intorno a capitan Giovanni Di, è rientrato definitivamente, con tanto di comunicato ufficiale da parte del, e il mercato sta ingranando, con i primi annunci ufficiali fatti (quelli relativi agli acquisti di Leonardo Spinazzola e Rafa Marin) e la fumata bianca vicina per le prime trattative (quelle per Mario Hermoso, con l'Inter che pare essersi defilata, e soprattutto Alessandro Buongiorno). Eppure, qualche nube c'è ancora che adombra l'ambiente proprio a ridosso della partenza per il ritiro di Dimaro. La nube in questione si chiama Paris Saint-Germain, che punta al doppio colpo dei gioielli azzurri. LaDopo qualche settimana di tregua tornano le voci dalla Capitale francese su Victore soprattutto Khvicha