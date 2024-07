Lunetta il caso del campetto Stop al restyling in sintetico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildi calcio allaGamberini non avrà il. Almeno per ora. E’ questo il responso dopo gli ultimi scambi, tra incontri e telefonate, che hanno coinvolto la Polisportiva Pontevecchio e il Comune. Il quale, per il momento, non ha accolto la manifestazione d’interesse dalla stessa Polisportiva. "Abbiamo riproposto il Piano economico-finanzario (Pef), con un progetto che a noi sembrava sostenibile – spiega Giuseppe Vinci, responsabile degli impianti per la Polisportiva Pontevecchio che gestisce quel campo –. Il Comune ha rigettato perché non convinto, in un’analisi complessiva, dall’adeguamento delle tariffe, necessario a parere nostro per poter sostenere a nostre spese un impegno economico di circa 380mila euro. Ci dispiace, e saremmo bugiardi se ci dichiarassimo ottimisti per il futuro".