L’Ultimo Spritz il quadro di Da Vinci in chiave alcolica offende i religiosi | È blasfemo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Stando ai luoghi comuni, il Veneto non rientra certo tra le Regioni che più si scandalizzano per la blasfemia. Ma c’è un limite a tutto. E una borsa di tela che ripropone l’ultima cena di Gesù insembra averlo superato. La tavola imbandita arricchita del tipico cocktail veneziano, stampata sulle borse e le magliette prodotte da Jhk per la collezione Ocean, e ricomparse in Calle San Canciano all’esterno di un negozio di articoli per turisti, ha infatti presto dato vita alle polemiche. Non è la prima volta: un episodio simile accadde già un anno fa. «Speriamo che anche questa volta, come già accaduto lo scorso anno, questi prodotti irrispettosi vengano ritirati – auspica Claudio Turina, missionario laico, secondo quanto riporta il Gazzettino – perché offendono la nostra religione.