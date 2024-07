LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | fuga ripresa ai -40 dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.21 Problema meccanico per Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R La Mondiale). 16.20 Ora il gruppo non sta esagerando con l'andatura, quando siamo a 35 chilometri dal. 16.17 Stiamo entrando in questo ultimo tratto fatto di qualche saliscendi, tali da non impensierire il plotone. 16.14 Ripreso il terzetto di testa: GRUPPO COMPATTO a 40 chilometri dal. 16.11 Soltanto 17" per Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama – FDJ) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). 16.08 Nel mentre Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) è in coda al gruppo per prendersi una borraccia. Giornata calda in Francia.