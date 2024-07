L’Inghilterra non ha vinto per caso per una volta

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per la terzasu tre in questa fase a eliminazione direttaha recuperato lo svantaggio iniziale nei minuti finali di partita. Era successo contro la Slovacchia, con la rovesciata divina di Jude Bellingham al 95? (con la partita poi vinta ai supplementari). Contro la Svizzera, con il tiro radente di fuori area di Bukayo Saka all’80? (con la partita vinta ai rigori). È successo di nuovo ieri contro l’Olanda, con il gran gol a incrociare di Ollie Watkins al novantesimo. La differenza, rispetto alle due partite precedenti, è che per unanon ha avuto bisogno di tempo supplementare per portare a casa la qualificazione al turno successivo, il che non è stato un, così come non è stato unche il gol decisivo sia stato costruito dai due giocatori messi in campo da Southgate meno di dieci minuti prima.