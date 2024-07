Lele Adani fa perdere la pazienza a Bartoletti | Francia-Spagna sulla Rai? Ho cambiato canale E spunta il like di Roberto Mancini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bizzotto senza voce eesaltatissimo, per alcuni anche fin troppo. Per Marino, noto giornalista, l’opinionista dellaè il “re delle certezze“. Persa ladopo l’ennesima figura sopra le righe nella telecronaca di(semifinale di Euro 2024),ha dedicato un post irrisorio e polemico nei confronti di: “Stasera avevo scelto di vedere la partitaperché stimo moltissimo Stefano Bizzotto, competente, gentile e rassicurante. Ma quando ho sentito il suo commentatore tecnico – re delle certezze – affermare che Rodri a Griezmann avrebbero ‘calpestato le stesse zolle‘ ho capito che era arrivato il momento di passare su Sky“. Uno sfogo che non è passato inosservato, così come ildell’ex ct dell’Italia,questione.