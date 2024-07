Lavorare tutti insieme per aumentare il livello di sicurezza del settore orafo nella provincia di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 –perildideldi. È questo il messaggio e l’impegno che esce dalla riunione tenutasi questa mattina in Prefetturaquale il Prefetto Maddalena De Luca,ai verticili delle forze dell’ordine, ha incontrato i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali per un confronto sul tema delladelle aziende che operano neldell’oro. L’incontro, che ha registrato una nutrita partecipazione degli imprenditori del distrettoaretino, è stata l’occasione per ribadire l’estrema vicinanza di tutte le istituzioni alle aziende e per svolgere un’ulteriore opera di sensibilizzazione circa la necessità di operare un significativo salto di qualitàprevenzione degli episodi criminosi che coinvolgono direttamente le imprese.