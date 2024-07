La Chiesa di San Bartolomeo | un patrimonio in pericolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladi San, situata nella frazione di Brecciarola, in provincia di Chieti, è stata dichiarata inagibile nel 2017 a causa di gravi problemi strutturali. La notizia, riportata recentemente da Novella 2000, ha riacceso l'attenzione su questa vicenda che ha lasciato la comunità locale in preoccupazione e sconcerto. Gianni Di Labio, residente e membro attivo della comunità, ha scritto una lettera appassionata alle autorità locali e ai media, esprimendo la frustrazione e l'urgenza di interventi concreti: "Ladi Sannon è solo un luogo di culto, ma un simbolo della nostra identità e storia. Ogni giorno che passa senza azioni concrete rappresenta una perdita irreparabile per la nostra comunità e per le future generazioni", sottolinea Di Labio.