Inzaghi cerca la sorpresa Inter giovani ed esuberi in gruppo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Simoneci è abituato. Al primo giorno di raduno estivo, complici i tanti nazionali nella rosa dell’, sa che difficilmente avrà tutti i giocatori a disposizione. A maggior ragione in un anno con Europeo e Copa America in programma. Qualcuno c’è: Acerbi, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bisseck, Di Gennaro e i volti nuovi Josep Martinez e Taremi. Altri sono usciti presto dai due grandi tornei e si vedranno a stretto giro oltre i cancelli del centro sportivo. Gli azzurri potrebbero essere ad Appiano già dal 20 luglio se non prima, dovrebbero precederli Asllani e Zielinski. Altri ancora non ci saranno prima di fine mese o addirittura di inizio agosto (Lautaro e Valentin Carboni). Caselle temporaneamente vuote che il tecnico riempirà chiamando in ritiro alcuni ragazzi che lo scorso anno erano in Primavera o che lo saranno anche nella prossima stagione, più alcuni elementi fuori dal progetto e ai quali serve visibilità nelle amichevoli per attirare l’attenzione, sempre che non riescano ad accasarsi prima.