Inter De Zerbi vuole Valentin Carboni | primi contatti col Marsiglia

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Olympiqueha messo gli occhi su. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club francese avrebbe infatti avviato icon l’per capire la fattibilità dell’operazione. Il classe 2005 è reduce da una buona stagione al Monza, in cui ha disputato 32 partite trovando anche due gol. In nerazzurro però l’argentino potrebbe trovare poco spazio, in un reparto che conta Asllani, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan e il nuovo arrivato Zielinski. Anche per questo motivo, il club di Deè fiducioso che si possa concludere l’operazione, sedovesse accettare la destinazione. Nei prossimi giorni la pista potrebbe scaldarsi e sarà definito con chiarezza il suo futuro., DecolSportFace.