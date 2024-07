Il glam coral party di Gianluca Isaia nel presepe incastonato de Il Riccio con vista sulla Grotta Azzurra… Di Briatore nessuna traccia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si comincia al tramonto con il sole che si tuffa a mare in attesa immaginaria del raggio verde e si finisce con una costellazione di stelle, in cielo e nel piatto. Gli ospiti, metà di mille, da ogni dove, ma all’inizio dovevano essere solo 170 invitati, avevano un kit di sopravvivenza in sacchetto di canapa, composto da Neapolitan Viagra, un peperoncino rosso, un Neapolitan Advil, chicchi di caffè tostato, una t-shirt con scritta stampata Nisciuno c’accide (nessuno ci ammazza) che poi é stato il leitmotif del Grande Evento, cappellino e bracciale di perline da indossare anti-imbucamento., gli amici lo chiamanolino, per il suo iconografico occhiale colorlo, ha voluto come dress code un touch di/chic. Il menu’ gourmet era quello del L’Olivo (due stelle Michelin) con lo chef di rango Salvatore Elefante e con Franco Pepe, protagonista di Chef’s Table Pizza, celebre serie di Netflix, che ha fatto della pizza una vera e propria forma d’arte.