I figli di Borsellino chiamano in causa la Presidenza del Consiglio e il Viminale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Palermo - Nel corso dell'udienza preliminare tenutasi a Caltanissetta, idel giudice Paolohanno avanzato richieste significative nel processo a carico di quattro agenti accusati di depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Oltre a chiedere la costituzione di parte civile, idel magistrato hanno sollecitato la citazione delladeldei ministri e del Ministero dell'Interno come responsabili civili. La richiesta di citazione come responsabili civili mira a coinvolgere le istituzioni statali nella responsabilità dei fatti contestati, ampliando così il campo dei soggetti chiamati a rispondere dell'operato dei quattro agenti. Tale mossa potrebbe avere rilevanti implicazioni giuridiche e politiche, sottolineando la necessità di un accertamento completo delle responsabilità .