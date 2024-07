Gratta e vinci top ten straricca | i migliori sono questi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 luglio 2024) Unper entrare nella top ten più ricca di tutti i tempi: premi così non se ne vedono tutti i giorni. I vari tagli fanno sul mercato fanno sì che tutti, nessuno escluso, possano tentare la fortuna al. Per chi vuole spendere meno citagliandi economici, ma va da sé che solo i tagliandi più costosi garantiscano agli aspiranti fortunelli i lauti e ricchissimi premi su cui tanto sognano di mettere le mani. Tra tanti tagliandi, questo giocatore a Spezzano Albanese ha vinto mezzo milione di euro (Instagram) – Ilveggente.itTra serie da 5, 10, 20 euro e più, c’è, insomma, l’imbarazzo della scelta. E si sarà trovato in difficoltà, al momento di farlo, anche l’uomo che, nei giorni scorsi, ha avuto un faccia a faccia con la dea bendata.