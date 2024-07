Giovani fuoriclasse violenza tecnologia e maltempo | e lo spettacolo? Euro 2024 ai saluti con Spagna-Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Al di là della tristissima figura rimediata dalla nostra Nazionale,si appresta a salutarci dopo un mese e lo farà con una finale, quella tra, che si preannuncia come equilibrata, incerta e come scontro di stili opposti e manifesti di quanto diverso può essere il gioco del calcio in base alle interpretazioni. Ma cosa resterà di questipei in Germania? A livello di, bisogna dirlo, molto poco: le partite emozionanti e ricche di gol e giocate sono state pochissime, e all’interno di queste i momenti da ricordare comunque ridotti all’osso. Poche reti rispetto ad altre edizioni, partite giocate male, dieci autogol, un po’ di noia diffusa. D’altronde, se i più forti giocatori d’pa devono arrivare a giocarsi la manifestazione più prestigiosa dopo una stagione da sessanta partite Di, però, ci ricorderemo diverse altre cose.