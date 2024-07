Giorgio Armani il signore della moda compie 90 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 –, il, ha rivoluzionato il modo di vestire di tutti noi. “Ho fatto la mia rivoluzione, sottile e sussurrata ma pesante - le sue parole - scardinando delle regole dell’abbigliamento che c'erano da 30-40, come proporre un abito da sera con il tacco basso, togliere rigidità alla giacca, immaginare che una donna potesse essere vestita come un uomo". In un mondo in cui chiunque dice tutto e il contrario di tutto,oggi festeggia 90di coerenza. Di pensiero, che si è fatto stile, in un’unità di intenti che il mondo intero riconosce in una vita, iniziata l'11 luglio 1935 a Piacenza. E in una carriera, cominciata nel 1975, che ha portatoad essere a capo di un gruppo, fieramente indipendente, simbolo del made in Italy.