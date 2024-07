Francia Rothen contro Deschamps | Il suo fallimento è sotto gli occhi di tutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jerome, ex calciatore del PSG e ad oggi opinionista televisivo, ha criticato duramente Didierdopo l’eliminazione dellada Euro 2024. A RMC Sport dichiara: “È il suo, è il principale responsabile per non aver vinto l’Europeo. Didier è necessariamente responsabile di quello che è successo, del fiasco in campo, perché fa male vedere una squadra così priva dillo, che ha così tanto spreco tecnico. Il suoè lìglidi“. Alcuni elementi comunicativi dinon convincono l’ex giocatore: “Lui è prima di tutto uno sportivo. Quando vince si nasconde dietro la vittoria ed è giusto che sia così. Ma quando si perde deve assumersi la responsabilità. Ed ho l’impressione che abbia avuto difficoltà a farlo.