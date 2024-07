Federica Sciarelli e l’addio a Chi l’ha visto? l’ipotesi che allarma i fan

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Vi ringrazio per averci seguito in questa stagione. Di stagioni ce ne saranno ancora tante altre per CHI, arrivederci a tutti». Queste le parole scelte, amata conduttrice del celebre programma Rai, per concludere l’ultima puntata della ventesima edizione della trasmissione. Un saluto che è suonato come un campanello d’allarme per molti affezionatissimi utenti: il sospetto è chepossa dire addio alla trasmissione, che conduce dal 13 settembre 2004. «Sibillina.non fare scherzi», avverte qualcuno su Twitter. «Quando Fede ha detto che questa è l’ultima puntata della stagione se so sentiti i cuori di tutti i #chilhavisters che si sono rotti», fa eco qualcun altro. «Mentre salutava ha fatto ‘no’ con la testa», sottolinea sospettosa un’ascoltatrice sul gruppo social ‘Stai guardando ‘CHI?’.