È la notte dei Take That Nuovo album e grandi hit

(Di giovedì 11 luglio 2024) Correva il 1995, quasi trent’anni fa, ed era difficile non imbattersi in radio in Back for good e Relight my fire dei. I poster di Gary Barlow, Mark Owen, Robbie Williams, Jason Orange e Howard Donald campeggiavano nelle stanze di giovanissime fan del gruppo britannico. Un momento storico unico per la musica che veniva d’Oltremanica, fra boyband – al femminile, vedi Spice Girls – e il britpop dei fratelli Gallagher e dei Blur, solo per citarne alcuni. Una delle prime e più simboliche boyband di sempre nel frattempo si è sciolta e ritrovata più volte, ma torna questa sera in Italia, al Parco delle Caserme Rosse, sul palco del Sequoie (ore 20.30). Non ci sarà la superstar del pop Williams e neppure Orange, ma gli altri tre membri della band faranno tappa a Bologna per presentare l’ultimoThis Life e This Life Under The Stars.