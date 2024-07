Due Mari | Confindustria esprime apprezzamento per l’approvazione dei progetti dell’Anas

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 –Toscana Sud, nell’apprendere con soddisfazione la notizia della sottoscrizione dell’intesa fra il Commissario Straordinario ANAS Ing. Massimo Simonini e il Presidente della Giunta Regionale Giani per la realizzazione del tratto aretino della 2tra San Zeno e La Magnaninacomunque preoccupazione per i ritardi accumulati nell’iter di esecuzione dell’opera. "Poiché le difficoltà legate alla questione delle bretelle ed i conseguenti ritardi accumulati per l’avvio della progettazione esecutiva hanno fatto slittare dal 2024 al 2025 il probabile finanziamento dell’opera, invitiamo ora le istituzione ed il territorio ad impegnarsi in modo coeso per rendere possibile un investimento di 300 milioni di Euro circa.