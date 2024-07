Cosa vuol dire fare delle riforme dal centro I consigli di Sisci a Meloni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Forse la notizia importante italiana di questi giorni è che Fedele Confalonieri, per decenni costola di Silvio Berlusconi, è sceso a Roma ad annusare una nuova politica. Non si tratta di un voto di sfiducia per Antoni Tajani, segretario di Forza Italia (FI), riferiscono i giornali, ma forse la preparazione alla discesa in campo di un erede della famiglia. È possibile, ma forse c’è dell’altro, al di làintenzioni di Confalonieri, lettore accanito e grande musicofilo. C’è uno spazio alche resta non occupato e che dovrà essere prima o poi coperto. Questo spazio è certo rappresentato dalle due formazioni guidate da Matteo Renzi e Carlo Calenda, entrambi egotistici al punto di non volere trovare un compromesso. C’è lo spazio allasciato da Elly Schlein che ha virato il Pd a sinistra.