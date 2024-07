Copa america Lautaro in finale con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)Martinez disputerà un’altrain carriera., col capitano nerazzurro in campo solo dal 78’, ha battuto 2-0 (Julian Alvarez e Messi a segno) il Canada nella semidie nella notte italiana tra domenica e lunedì giocherà nuovamente per provare ad alzare al cielo un trofeo. "Un’altra! Un altro passo per raggiungere l’obiettivo, tutti insieme come abbiamo fatto dal primo giorno", ha scritto il “Toro“ sui social network. Nella stessa squadra è presente un altro interista, Valentin Carboni, convocato un po’ a sorpresa dal ct Lionel Scaloni e rimasto in panchina per tutta la gara contro i canadesi. M.T. .