Confermato Giuliodori

(Di giovedì 11 luglio 2024) Giorni caldi a Castelfidardo. Dalle novità in società ufficializzate martedì alla conferma, quasi scontata, di mister Marcoarrivata ieri. L’aveva detto il nuovo presidente, Andrea Varoli, appena proclamato presidente. "Il primo incontro ufficiale sarà con mister Marco". E ieri pomeriggio, al Mancini, l’incontro c’è stato con tanto di rinnovo. Giulidori guiderà il Castelfidardo per la terza stagione di fila. "Sono felicissimo di rimanere - le prime parole di mister, classe 1972 -. E’ un onore e uno stimolo immenso confrontarmi in una categoria importante come la serie D e ringrazio tutta la società che mi ha dato questa possibilità". Poche settimane di riposo e pronti a ripartire. Con tanto entusiasmo. "Ripartiamo con la consapevolezza che andremo ad affrontare un campionato difficilissimo, ma molto bello e stimolante.