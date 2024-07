Con l’auto elettrica 38 miliardi di tasse in meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Le auto elettriche rischiano di costare care allo Stato con una perdita di "3,8di introiti dalle accise". Un dato allarmante che arriva dalle previsioni fatte da Gianni Murano (nella foto), presidente dell’Unem, Unione energie per la mobilità, durante l’assemblea annuale. Il tutto in vista del 2030. Obbligatorio quindi per il governo "far quadrare i conti", prosegue Murano. E come? I ministeri riflettono sul tema delle accise. Tra le possibilità la tassazione delle nuove forme di alimentazione verde o l’aumento del prelievo sulle ricariche elettriche. Ma di certo ciò che cambierà sarà il mercato: "In prospettiva i consumi petroliferi sono destinati a diminuire", stima Unem, con un calo di quasi 8 milioni di tonnellate di petrolio nel 2030, mentre i biocarburanti saliranno da 1,7 milioni a sei.