Come capire se un bambino è ipersensibile e come gestirlo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nonostante sia in atto da tempo un importante cambiamento sul riconoscere attenzione alle emozioni, provarle e manifestarle risulta spesso motivo di debolezza. Non a caso, esprimere emozioni è associato all’essere infantili (quindi non maturi) o, peggio, “femminucce”, applicando anche in questo caso una forte discriminazione di genere. È importante porre l’attenzione su questi argomenti per sgomberare il campo da alcuni pregiudizi ed equivoci e per supportare genitori, docenti e caregiver a rispondere in maniera migliore alle esigenze dei bambini. E in modo particolare dei bambini ipersensibili. Quando si parla di sensibilità applicata all’emotività si fa riferimento alla capacità di un individuo di riconoscere, comprendere e rispondere alle proprie emozioni e a quelle degli altri.