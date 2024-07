Ciro Grillo si è laureato in Giurisprudenza | tesi in procedura penale da 110 e lode Ora sceglierà se fare l’avvocato o il magistrato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) A forza di passare da un consulto con un avvocato a un’udienza – per il processo che lo vede accusato di stupro di gruppo ai danni di una turista italo-norvegese nel 2019 – alla fines’è appassionato alla materia:, s’intende. È a quegli studi che si è dedicato in questi anni, di tormenti per lui così come per gli altri tre amici accusati della violenza – Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Un percorso di studi che lo ha aiutato a concentrarsi su altro e a stare meglio, secondo la madre del 23enne e moglie di Beppe. Ieri quel percorso è arrivato al termine, con la laurea del giovane all’Università di Genova.nell’ambito della, riporta questa mattina l’edizione locale di Repubblica, preparata col professore e avvocato Mitja Gialuz.