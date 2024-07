Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli dopo 19 anni insieme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Estate stagione di matrimoni, ma anche di coppie che scoppiano. CosìWanda Nara e Mauro Icardi, voci dizione circolano anche pere la sua storica. A lanciare la bomba è Dagospia, raccontando che il comico e showman sia stato avvistato nello studio di un avvocato a Roma per avviare le pratiche di fine rapporto. Luca Pasquale Medici (questo il vero nome dell'attore e regista pugliese) estannoda 19e hanno due figlie (Gaia nata nel 2013 e Greta nel 2017), sebbene non si siano mai sposati. In numerose intervisteha raccontato di averla incontrata in una pizzeria, dove si esibiva come cantante di piano bar, chiedendole di collaborare.