Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono separati | la clamorosa indiscrezione di Dagospia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Questo 2024 sembra un anno decisamente storto per le coppie vip. Nel giro di pochi mesi, abbiamo assistito a una serie di addii a sorpresa che hanno lasciato i fan a bocca aperta: dopo Totti e Ilary Blasi, Amendola e Neri, Alessia Marcuzzi e Calabresi, Paolo Bonolis e Bruganelli, Fedez e Chiara Ferragni, è arrivato il momento anche di. Dopo 17 anni insieme, proprio in queste ore è infatti arrivato il comunicato che annuncia una crisi ormai irreparabile e la separazione decisiva.Leggi anche: Terribile incidente stradale, morto l’ex calciatore dell’Udinese Stefano Sbisà Il comunicato ufficiale è arrivato direttamente da. «I due stavano insieme dal 2005, anno in cui il comico pugliese esordì sul palco di Zelig Off, in barba alla loro indiosincrasia per il barnum del flash, sulla coppia circolavano da tempi voci di crisi.