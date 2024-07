Checco Zalone e Mariangela Eboli è addio dopo le voci di crisi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nel mondo dello spettacolo non c’è quasi spazio per le coppie storiche. Negli ultimi anni abbiamo assistito a svariate separazioni, spesso particolarmente complesse. Basti pensare a quanto accaduto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, così come Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma anche Fedez e Chiara Ferragni. Ora, stando a quanto svelato da Dagospia, tocca purtroppo asi separa Una lunga storia d’amore, quella tra(Luca Medici) e. I due non si sono mai sposati ma, dal 2005 a oggi, hanno creato una famiglia. Quasi 20 anni trascorsi fianco a fianco, a partire dalle prime fasi della carriera sul palco di Zelig Off. Una coppia mai avvezza alla vita da star. Nonostante il clamoroso successo avuto dal celebre comico, cantautore, attore e regista, le luci dei riflettori non li hanno mai sfiorati.