Cessione Monza Galliani apre alla vendita | chi può comprarlo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continuano a venir fuori diverse voci sulla possibiledelda parte del gruppo Fininvest. Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, la questione sulladel club è stata più volte al centro della cronaca sportiva ma la proprietà è sempre rimasta in manofamiglia. Adriano, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato apertamente della possibilità didella squadra pur negando ogni eventuale trattativa in corso al momento: “non c’è nessuna trattativa di. Teoricamente il club potrebbe anche essere venduto ma a persone o gruppi che tengano alto il vessillo biancorosso. È ciò che desidera la famiglia Berlusconi, sa come l’ultima grande gioia sportiva di Silvio sia stata la promozione delin A“.