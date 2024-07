Bugo e la sua reazione al licenziamento di Morgan il commento sarcastico

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’esibizione disulle note di “Le brutte intenzioni la maleducazione” gli è costata una querela e un processo. La settimana scorsa però il giudice monocratico del Tribunale di Imperia Marta Bossi, ha assolto Marco Castoldi perché il fatto non sussiste.quindi non ha diffamato Cristian Bugatti, in arte. Fuori dal tribunaleha commentato: “La verità trionfa sempre e sono soddisfatto. Finalmente è stata fatta chiarezza su questa vicenda. Oggi non è la mia vittoria ma quella dell’impegno e della serietà. Sia perché gli avvocati hanno lavorato con abnegazione e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre“. L’avvocato diha aggiunto “Siamo moltofelici.